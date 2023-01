Wisła Kraków. Kolejny piłkarz z listy transferowej pożegna „Białą Gwiazdę”?

Przypomnijmy, że na wspomnianej liście znajdowali się tacy piłkarze jak: Ivan Borna Jelić Balta, Momo Cisse, Sławomir Chmiel, Dor Hugi, Jakub Niewiadomski, Patryk Plewka, Piotr Starzyński oraz Krystian Wachowiak. Z tej listy na razie udało się wytransferować Hugiego do Ihudu Bnei Sakhnin, który został wypożyczony do izraelskiego klubu oraz Chmiela, który definitywnie odszedł do Hutnika Kraków. Kolejnym, który może opuścić Wisłę, jest Jelić Balta, bo jak donoszą media w Bośni i Hercegowinie, piłkarz ten jest o krok od związania się z FK Sarajewo. Portal sportsport.ba twierdzi nawet, że Chorwat rozwiązał już kontrakt z Wisła i ma trafić do Sarajewa jako wolny zawodnik. Jest to realny scenariusz, bo przy ul. Reymonta chętnie zeszliby z kontraktu piłkarza, który nikogo w Krakowie na kolana swoją dyspozycją nie rzucił. Na razie jednak Wisła nie potwierdziła oficjalnie takiego ruchu.