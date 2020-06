Wisła Kraków. Kolejny mecz „Białej Gwiazdy” w specjalnych warunkach [ZDJĘCIA]

Badanie temperatury przed wjazdem na stadion, dezynfekcja przed wejściem a trybuny, a na nich obecność jedynie z zakrytą twarzą - do takich obostrzeń przedstawiciele mediów, którzy obsługują mecze ekstraklasy, zdążyli się już przyzwyczaić. Na stadionie Wisły wymogi sanitarne są przestrzegane w sposób rygorystyczny, a stewardzi zwracają natychmiast uwagę, jeśli tylko ktoś próbuje zmienić miejsce lub nie zakrywa twarzy.

Takie obostrzenia potrwają na pewno jeszcze jakiś czas, pozostaje pytanie, czy mecz z Rakowem był ostatnim bez publiczności? Jeśli okaże się, że w Małopolsce będzie można organizować spotkania z ograniczonym udziałem kibiców, to Wisła będzie musiał na nowo przygotować się do organizacji takich meczów. A będzie to duże wyzwanie, bo wytycznych, w jaki sposób ma się to odbywać, jest cała masa.