Wisła Kraków. Kolejni Hiszpanie trafili do „Białej Gwiazdy”. Jeden poinformował o tym sam wcześniej

Ciekawa sytuacja była z Bonacherą, bo Wisła jeszcze nie zdążyła o tym poinformować, a zrobił to już on sam. Nowy zawodnik „Białej Gwiazdy” musi być bardzo przejęty przenosinami do Polski, bo nie wytrzymał i sam wrzucił informację o transferze na swój profil na Instagramie. 19-letni Ruben Bonachera ostatnio był zawodnikiem Villarreal C. Do tego klubu trafił ze szkółki UE Cornella Futbol. Swój związek hiszpański lewy obrońca zaczyna zatem swoją przygodę z Wisłą od dość ciekawej i dość niecodziennej historii, bo jednak zwykle to kluby ogłaszają transfery, ewentualnie dziennikarze zdobywają newsa i wyprzedzają oficjalne ogłoszenie pozyskania jednego czy drugiego gracza. Ale, żeby robili to sami zawodnicy, to często się nie zdarza.

Piłkarzem Wisły Kraków został też wspomniany Marc Grau. To 19-letni środkowy pomocnik. Urodził się on 24 marca 2004 roku. Grał w młodzieżowych drużynach Gimnastic Tarragona, Espanyolu Barcelona oraz ostatnio w klubie SC Formentera.