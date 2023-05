Wisła Kraków. Kibice wspierali „Biała Gwiazdę” w Łodzi

Kibice Wisły do Łodzi wyjeżdżali spod swojego stadionu autokarami i prywatnym transportem krótko popołudniu w piątek. Na sektorze gości już w Łodzi wspierali ich również fani, zaprzyjaźnionego z wiślakami Widzewa. I właśnie z racji tych kibicowskich przyjaźni, mecz miał szczególny charakter. Sympatycy ŁKS-u mają bowiem blisko do kibiców Cracovii, co wpłynęło na taką trochę derbową atmosferę na trybunach… Niestety, związaną oczywiście z licznymi wyzwiskami.

Atmosfera na meczu generalnie była gorąca, bo stadion ŁKS-u wypełnił się praktycznie w komplecie. Oczywiście jeśli nie liczyć przepisowych buforów. A że to obiekt typowo piłkarski, z trybunami blisko boiska i świetną akustyką, to było naprawdę głośno, a piłkarze mogli poczuć, że biorą udział w piłkarskich święcie i jednym z najważniejszych meczów sezonu w I lidze.