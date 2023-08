Wisła Kraków. Kibice wspierali „Białą Gwiazdę” na meczu z Odrą Opole, ale na końcu nie wytrzymali...

To oczywiście znacznie mniej niż na pierwszym domowym meczu ze Stalą Rzeszów, gdy mieliśmy komplet 32 tysięcy widzów. Było to jednak po części związane z pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego. A że później Wisła z tą Stalą nie zagrała najlepiej, a tydzień później z GKS-em Tychy już bardzo słabo, to i frekwencja znacząco spadła.

Przed meczem odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a wszystko w związku z niedawnym Świętem Wojska Polskiego. Później było jeszcze oczywiście Jak długo na Wawelu. Przed pierwszym gwizdkiem mieliśmy jeszcze minutę ciszy poświęconą pamięci zmarłego niedawno Zbigniewa Dudy, byłego kierownika wiślackich rezerw i drużyny juniorów.

Tym razem kibice Wisły nie przygotowali żadnego oprawy meczowej. Wspierali swój zespół tylko werbalnie. Po drugim golu dla Odry ich cierpliwość się wyczerpała i zaczęli się głośno domagać zwolnienia trenera Radosława Sobolewskiego.