Wisła Kraków. Kibice w Myślenicach. Wsparli piłkarzy „Białej Gwiazdy” przez meczem z ŁKS-em Łódź

Wisła Kraków walczy o awans do ekstraklasy, z której spadła w poprzednim sezonie. Na pięć kolejek przed końcem sezonu w I lidze „Biała Gwiazda” zajmuje trzecie miejsce w tabeli i traci do liderującego ŁKS-u pięć punktów, a do drugiego Ruchu Chorzów dwa punkty. Wisła bardzo dobrze radzi sobie w tym roku. Na jedenaście meczów wygrała dziewięć i odrobiła większość strat, jakie miała po jesiennej części sezonu. W piątek o godz. 20.30 krakowianie zagrają w w Łodzi właśnie z ŁKS-em.

Kibice doceniają bardzo dobrą grę piłkarzy i postanowili okazać im wsparcie w szczególny sposób. Już od kilku dniu nawoływali się poprzez media społecznościowe, żeby przyjechać do Myślenic i przy okazji treningu drużyny pokazać piłkarzom, że fani mocno wierzą w awans do ekstraklasy. Piłkarze odwdzięczyli się za takie wsparcie brawami dla swoich kibiców, a następnie rozpoczęli trening.