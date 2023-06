Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” w Łęcznej Bartosz Karcz

Ewa Michalik

Ten mecz mógł mieć dla Wisły Kraków zupełnie inny ciężar gatunkowy, ale że wiślacy na własne życzenie ograniczyli swoje szanse na bezpośredni awans do ekstraklasy, to spotkanie w Łęcznej z Górnikiem miało dla „Białej Gwiazdy” przede wszystkim taką wagę, żeby wypracować sobie jak najlepszą pozycję wyjściową przed barażami. I tak jednak za Wisłą do Łęcznej pojechał wyjazdowy komplet kibiców.