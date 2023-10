Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” na meczu ze Zniczem Pruszków

Tym razem kibice Wisły nie przygotowali specjalnej oprawy, a skoncentrowali się na dopingu. Bardzo głośnym, dodajmy, bo gdy „Białej Gwieździe” nie szło na początku meczu i przegrywała, to właśnie bardzo donośny doping pchał drużynę do odrabiania strat, a nasilił się on jeszcze mocniej po pierwszym golu dla Wisły. I przyniosło to efekt, bo goście zaczęli się gubić i tracili kolejne bramki ku uciesze publiczności.

W drugiej połowie wciąż mieliśmy otwarty mecz, w którym nie brakowało sytuacji, kolejnych bramek. Kibice bawili się zatem świetnie. A po meczu gromkimi brawami i głośnym „dziękujemy” podziękowali zawodnikom za efektowne zwycięstwo 6:2.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków