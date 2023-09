Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” na meczu z Chrobrym Głogów, a na koniec byli wściekli... Redakcja

Ponad 15 tysięcy kibiców zjawiło się w sobotnie popołudnie na stadionie przy ul. Reymonta, by dopingować Wisłę Kraków w meczu z Chrobrym Głogów. To było pierwsze spotkanie „Białej Gwiazdy” po reprezentacyjnej przerwie, a że ostatni raz grała ona u siebie blisko trzy tygodnie wcześniej, to nie dziwi, że fani przyszli licznie dopingować swoją drużynę. I znów przeżyli rozczarowanie...