Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” na meczu z Tychami. Była efektowna oprawa Redakcja

Na mecz Wisły Kraków, rozgrywany na stadionie przy ul. Reymonta, znów zabrakło biletów. Już we wtorek klub ogłosił, że wszystkie wejściówki zostały sprzedane. Później do kas trafiały co najwyżej zwroty od osób, które zadeklarowały zwolnienie miejsca i na podobnej zasadzie od sponsorów.