Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” znów to zrobili! Nie ma biletów na mecz

To żadne zaskoczenie. Bilety na mecze Wisły są ostatnio w Krakowie towarem deficytowym. Przez remont stadionu dla kibiców dostępne jest zaledwie 9500 wejściówek, a to dla fanów „Białej Gwiazdy” stanowczo za mało. Jesienią średnia frekwencja na meczach Wisły w Krakowie wynosiła ponad 15 tysięcy widzów na jedno spotkanie. A przecież wtedy wiślacy nawet nie zachwycali formą.

Teraz idą przez boiska w I lidze jak burza, wygrywają mecz za meczem, co jeszcze zwiększa zainteresowanie ich grą. Na ostatni mecz Wisły ze Skrą Częstochowa w Bełchatowie pojechało około 1500 kibiców „Białej Gwiazdy”. Mecze domowe też cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a biletu wyprzedawane są coraz wcześniej. Wystarczy porównać, że na niedawne spotkanie z GKS-em Tychy skończyły się kilka dni przed pierwszym gwizdkiem. Na najbliższy mecz z Chrobrym już na blisko dwa tygodnie przed nim. Czy to oznacza, że jeśli ktoś biletu nie kupił, to definitywnie stracił na to szansę. Niekoniecznie. Do sprzedaży trafi bowiem zapewne niewielka pula wejściówek w momencie, gdy część kibiców, posiadaczy karnetów, zadeklaruje, że akurat na tym meczu się nie pojawi. Można spodziewać się jednak, że te wejściówki rozejdą się błyskawicznie.