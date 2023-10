Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” wybierają się do Bielska-Białej, choć Podbeskidzie nie chce ich wpuścić

Przypomnijmy najpierw tło całej sprawy. 5 sierpnia kibole Zagłębia Sosnowiec i BKS-u Bielsko-Biała napadali na turniej, zorganizowany przez kibiców Unii Tarnów, a na którym gościli fani Wisły. Doszło do starcia. I zginął wtedy od odpalonej rakietnicy mieszkaniec Bielska-Białej, choć do dzisiaj nie wiadomo w stu procentach czy ktoś w niego strzelił czy nie odpalił jej sam. Fakty były jednak takie, że dzień później na meczu z Ruchem Chorzów kibice Legii Warszawa wezwali do bojkotu Wisły kibiców innych klubów, a ci wywierają presję na swoje władze i fani „Białej Gwiazdy” nie są wpuszczani na kolejne mecze pod najróżniejszymi pretekstami.

Teraz jednak bramy stadionu dla kibiców Wisły zamknięto, a Podbeskidzie wprowadziło nawet specjalną procedurę, która ma zablokować krakowskim kibicom kupowanie biletów w systemie. W skrócie - kto nie był na jakimś wcześniejszym meczu „Górali” w tym sezonie, ma duży problem z zakupem wejściówki.

Kibice Wisły stwierdzili jednak, że mają dość takiej sytuacji, w której nie mogą dopingować swojej drużyny na wyjazdach i do Bielska-Białej i tak pojadą. Już na piątkowym meczu z Resovią wisiał transparent na którym napisano „Wszyscy do Bielska”. W sobotę wieczorem na profilu facebookowym grupy Ultra Wisła, odpowiedzialnej na Wiśle za doping i organizację wyjazdów, pojawił się długi post, w którym kibice apelują o liczny wyjazd na piątkowy mecz, nawet jeśli nie można na niego kupić biletów. Jak to będzie się odbywało, na razie nie wiadomo, ale wygląda na to, że przy okazji meczu Podbeskidzie - Wisła może być ciekawie…