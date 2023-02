Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” wspierali ją w Gdyni

Relacje między kibicami obu klubów nie są dobre, co nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę, że fani Arki przyjaźnią się z kibicami Cracovii. Przez długie minuty w sobotni wieczór kibice obu drużyn wyzwali się zatem dość mocno. Były jednak i takie momenty, gdy skupiali się na dopingu dla swoich drużyn. W przypadku wiślaków, szczególnie po przerwie, gdy podopieczni Radosława Sobolewskiego wzięli arkowców w takie obroty, że ci nie wiedzieli przez dziesięć minut, co się dzieje. Wisła strzeliła w tym czasie trzy bramki, które zapewniły jej wygraną. A kibice z Krakowa mieli okazję do podwójnej radości, bo wszystkie gole dla ich drużyny padły akurat na bramkę, za którą siedzieli. Po końcowym gwizdku piłkarze Wisły podeszli pod sektor gości i razem z fanami świętowali ważne zwycięstwo 3:1 z Arką.