Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” sprzątali groby i to nie tylko w Krakowie

Cała akcja jest kontynuacją tej z 2019 roku. To wtedy kibice Wisły dowiedzieli się, że grób Stanisława Kowalskiego, piłkarza „Białej Gwiazdy” z lat 1913-1922 przeznaczono do likwidacji. Szybko podjęto zbiórkę pieniędzy wśród członków Socios Wisła i przedłużono nienaruszalność grobu. Ponieważ Kowalski nie był tylko piłkarzem, ale również żołnierzem Legionów Polskich i II Korpusu generała Józefa Hallera, zasłużonym w walkach o niepodległość Polski, Socios wystąpiło do Instytutu Pamięci Narodowej o wpisanie tej mogiły do ewidencji grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski. Poszło to jednak o krok dalej, bo IPN podjął decyzję o sfinansowaniu odnowienia nagrobka. W ostatnią rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, czyli 6 sierpnia (wymarsz nastąpił z Parku Sportowego Wisły na Oleandrach) nastąpiło poświęcenie grobu Stanisława Kowalskiego.

Sobotnie sprzątanie grobów komentuje prezes Stowarzyszenia Historia Wisły Zdzisław Skupień: - Chcieliśmy, by takie sprzątanie grobów było stałym punktem wiślackiego kalendarza, głównie z powodu pandemii musieliśmy się wstrzymać z kolejnymi edycjami, ale teraz powracamy do tego pomysłu i będziemy go kontynuować. Jest to zresztą zwieńczenie naszych regularnych starań na rzecz zachowania pamięci o wiślackich nekropoliach - w tym roku przedstawiciele Stowarzyszenia Historia Wisły byli na cmentarzach nie tylko w Krakowie, ale także w Warszawie, Katowicach, Zakopanem czy Szklarskiej Porębie. W ostatnią sobotę posprzątaliśmy kilkanaście grobów, staraliśmy się wybrać mogiły najdawniejszych sportowców Wisły licząc się z tym, że mogą być one w gorszym stanie. Co nas też bardzo cieszy, to że przy tej okazji zgłosili się kibice Wisły, którzy co prawda nie mogli wziąć udziału w sprzątaniu na Rakowicach, ale deklarują dotarcie na groby wiślaków na Śląsku, w Wielkopolsce, a nawet w Wielkiej Brytanii.