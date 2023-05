Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” robią to coraz szybciej przed kolejnymi meczami

W tym roku nie jest to w przypadku Wisły żadna nadzwyczajna sytuacja. „Biała Gwiazda” gra na stadionie, który przechodzi remont przed zbliżającymi się igrzyskami europejskimi. Przez to liczba miejsc na Stadionie im. Henryka Reymana jest ograniczona do niespełna dziesięciu tysięcy. A to dla kibiców Wisły o wiele za mało, bo zainteresowanie meczami drużyny Radosława Sobolewskiego jest o wiele większe. Efekt jest taki, że wejściówki na spotkania piłkarzy z ul. Reymonta schodzą w Krakowie błyskawicznie i praktycznie zaraz po otwarciu sprzedaży szybko znikają. Później fani mogą liczyć jedynie na zwroty od osób, które posiadają karnety i zadeklarują, że na dany mecz nie przyjdą.