Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” pomogli małej Zosi ze Skawinek

W dziesięć miesięcy dzięki ludziom dobrej woli na kontach Zosi udało się zebrać już blisko pięć milionów złotych. To wciąż jednak mało, ale dobrze, że w akcję angażuje się coraz więcej osób. W piątek zrobili to kibice Wisły. Już przed pierwszym gwizdkiem meczu z Odrą Opole do zbiórki zachęcał trener „Białej Gwiazdy” Radosław Sobolewski. W specjalnym filmiku szkoleniowiec mówił: - Wiślaczki i wiślacy. W piątek walczymy o zwycięstwo nie tylko na boisku. Walczymy również o zdrowie małej Zosi Pająk. Zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w zbiórce podczas meczu z Odrą.

Akcja zbiórki pieniędzy, za którą stała grupa kibiców „Starzy Bywalcy” zakończyła się zebraniem w piątkowy wieczór kwoty 13 648,2 złotych oraz 16 euro. To jednak nie koniec, bo wciąż można pomóc Zosi, wpłacając pieniądze poprzez portal siepomaga.pl. Linkt do zbiórki dla dziewczynki można znaleźć w tym miejscu.