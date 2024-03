Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” nie pojadą na kolejny mecz

Wisła w zamieszonej informacji na swojej stronie pisze m.in.: Do klubu wpłynęło pismo od gospodarza piątkowego meczu, w którym czytamy, iż w oparciu o stanowisko KMP w Gdyni, WZKiOL UM Gdynia oraz GCS w Gdyni nie ma możliwości przyjęcia kibiców gości w zorganizowanej grupie. Pokrywające się w tym terminie inne imprezy sportowe organizowane na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu, a tym samym względy bezpiecznego zorganizowania tych imprez, nakładają na organizatora szczególne obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników, co przy udziale grupy kibiców Wisły Kraków nie daje uzasadnionych podstaw do bezpiecznego ich przeprowadzenia.

