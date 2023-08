Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” nie pojadą na kolejny wyjazdowy mecz

Mecz został zakwalifikowany jako spotkanie podwyższonego ryzyka. Miedź poinformowała Wisłę, że napływają do niej informacje jakoby istniało ryzyko przyjazdu do Legnicy grup kibiców antagonistycznie nastawionych do fanów „Białej Gwiazdy”, co ma powodować poważnie zagrożenie dla pozostałych uczestników spotkania, łącznie z zawodnikami, sędziami, pracownikami i pozostałymi uczestnikami wydarzenia. W związku z tym Miedź Legnica jako gospodarz odmówiła przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców gości.

To kolejny mecz, w którym gospodarz nie chce przyjąć kibiców Wisły w zorganizowanej grupie. Podobnie w 4. kolejce postąpił GKS Tychy, tłumacząc się zalaniem sektora gości. Fani „Białej Gwiazdy” w zorganizowanej grupie nie byli jeszcze na żadnym meczu w tym sezonie. Gdy Wisła grała w Łęcznej z Górnikiem, a następnie z Polonią w Warszawie, klub z ul. Reymonta miał karę.