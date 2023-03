Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” mocno wspierali ją w Bełchatowie

Kibice Wisły na meczu w Bełchatowie

Skra nie ma wielu kibiców, co postanowili wykorzystać fani Wisły rzucając hasło, by „przejąć” obiekt w Bełchatowie. Krakowski klub dostał co prawda pulę blisko 400 biletów, ale kibice zaczęli kupować wejściówki na inne sektory. Efekt tego był taki, że wykupili całą trybunę wzdłuż boiska, a do tego część miejsc na trybunie za bramką. W Bełchatowie zjawiło się ich zatem ponad 1000 osób.

Na początku pierwszej połowy kibice z Krakowa odpalili świece dymne i race, a później głośno dopingowali drużynę „Białej Gwiazdy” przez całe spotkanie. Można powiedzieć, że wiślacy czuli się tak, jakby grali nie w roli gości, a gospodarzy na bełchatowskim obiekcie.