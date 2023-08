Wisła Kraków. Kibice Arki Gdynia nie przyjadą na mecz z „Białą Gwiazdą”

Informacja Arki oznacza, że jej kibice nie pojawią się na meczu z Wisłą w zorganizowanej grupie. Wcześniej z przyjazdu do Krakowa zrezygnowali kibice Odry Opole. Na wyjazdy nie jeżdżą w tym sezonie w zorganizowanej grupie również kibice Wisły. W dwóch pierwszych kolejkach było to jeszcze efektem kary nałożonej na krakowski klub. W poprzedniej kolejce kibiców Wisły nie wpuścił GKS Tychy, a już to samo zapowiedziała Miedź, z którą „Biała Gwiazda” zagra 1 września w Legnicy.

