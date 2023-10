Wisła Kraków. Kanonada przy Reymonta. „Biała Gwiazda” zgasiła Znicz

Jeśli ktoś myślał, że mecz Wisły ze Zniczem będzie przypominał te ze Stalą Rzeszów, Chrobrym Głogów czy Wisłą Płock, to od początku musiał zacząć zmieniać zdanie. Bo tak jak zapowiadał trener gości Mariusz Misiura, goście przyjechali do Krakowa grać otwarty futbol. Mieliśmy zatem spotkanie, w którym atakowały obie strony, obie strony szukały też od początku okazji na gole. Więcej strzelała Wisła, ale to pruszkowianie zdobyli pierwsi gola, choć sędzia szybko go anulował, odgwizdując słusznie spalonego. Było to jednak dla krakowian pierwsze poważne ostrzeżenie.

Wisła ruszyła do odrabiania strat i przycisnęła rywali. 1:1 powinno być już w 34 min, gdy po akcji Angela Baeny idealną okazję na gola miał Dawid Olejarka. Strzelał z kilku metrów i trafił w nogę leżącego już Miłosza Mleczki. Gdyby lekko podniósł piłkę, nic nie uchroniłoby gości od straty gola. Ale to było tylko odroczenie wyroku. Trzy minuty później „Biała Gwiazda” wyszła z szybkim atakiem. Angel Rodado idealnie podał do Romana Goku, a ten w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi Znicza.

Do końca pierwszej połowy nie było już wiele czasu, ale Wisła zdołała jeszcze wyjść na prowadzenie i to dwubramkowe! Najpierw świetnie podaniem Angela Rodado obsłużył Roman Goku, a ten w sytuacji sam na sam podcinką pokonał bramkarza Znicza. Chwilę później znów dobrze akcję rozprowadził Goku, który podał na prawe skrzydło do Angela Baeny, a ten świetnie dośrodkował do Rodado. Strzał do pustej bramki był w takiej sytuacji już tylko formalności. Można było powiedzieć, że Wisła w końcówce tej pierwszej połowy wręcz znokautowała Znicz!