Wisła Kraków. Kamil Broda: Rywalizacja o miejsce w bramce trwa cały czas

21-letni bramkarz w kadrze pierwszej drużyny Wisły jest od dawna. Długo jednak czekał na swoją szansę debiutu. Dopiero po spadku do I ligi otworzyły się przed nim drzwi do gry. Najpierw był debiut w Pucharze Polski w meczu z rezerwami Legii Warszawa. W minionym tygodniu Kamil Broda mógł zagrać pierwszy raz na stadionie przy ul. Reymonta. Nie było niespodzianką, że wystąpił w Pucharze Polski z Puszczą Niepołomice. Nad tym czy zagra również meczu ligowym z „Góralami” można się jednak było zastanawiać, bo do tej pory Mikołaj Biegański miał wręcz abonament na ligowe występy.

- O tym, że zagram w tym meczu dowiedziałem się dzień przed nim - zdradza Kamil Broda kulisy tego, co działo się przed starciem z Podbeskidziem. - To nie jest jednak tak, że jestem już teraz na stałe „jedynką” i nie muszę się starać każdego dnia. Rywalizacja między nami jest cały czas, nikt nie może być pewnym miejsca w składzie.