Wisła Kraków. Kamil Broda: Najpierw awans do I ligi, później walka o miejsce w Wiśle

- Kto wpadł na pomysł, żeby do sezonu przygotowywał się pan z Wisłą Kraków, a nie z Chojniczanką, do której jest pan wypożyczony?

- Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, kto był autorem tego pomysłu. Ja pozostawałem cały czas w kontakcie z osobami decyzyjnymi w Wiśle i z tego co pamiętam, to w połowie listopada już usłyszałem, że jest taki pomysł, żebym trochę potrenował w zimie z Wisłą. Myślę, że ten pomysł zrodził się w Krakowie, a że współpraca między Wisłą i Chojniczanką układa się bardzo dobrze, to jestem. Nie kryję, że dla mnie to też przyjemna sprawa, że mogę wrócić na chwilę do Wisły, potrenować tutaj, przypomnieć się.

- Traktuje pan to jako sygnał, że mimo wypożyczenia do klubu praktycznie z drugiego końca Polski nie zniknął pan „z radarów” trenerów Wisły?

- Tak to dokładnie traktuję. Wiem, że moje mecze w Chojniczance były w Wiśle dokładnie śledzone. To dla mnie ważna sprawa, że sztab „Białej Gwiazdy” chce z bliska przyglądnąć się, jakie postępy zrobiłem. Potrenuję w Myślenicach, pojadę na obóz do Turcji, a później wrócę do Chojniczanki. Taki jest plan.