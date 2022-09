Wisła Kraków. Kacper Duda znów przesiedział mecz na ławce rezerwowych

Polska w Gdyni zagra w sumie trzy mecze. Ten z Estonią był drugi. Bohaterem meczu był Tomasz Pieńko, który w drugiej połowie w 64 i 68 min dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Dzięki tym trafieniom Polska wygrała 2:0 i z kompletem punktów prowadzi w swojej grupie. We wtorek „Biało-Czerwoni” ponownie zagrają w Gdyni. Tym razem z Włochami.

Dodajmy, że po tym spotkaniu Kacper Duda nie będzie wracał do Krakowa. Ma udać się już do hotelu, do którego w czwartek przyjedzie Wisła przed piątkowym meczem z Chojniczanką. - Z Kacprem Dudą zrobimy tak, żeby on został na miejscu. Jego kadra gra w Gdyni, więc zrobimy tak, że on będzie już czekał na nas w hotelu, żeby zaoszczędzić mu zmęczenia podróżami - wyjaśnia trener Wisły Jerzy Brzęczek.