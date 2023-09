Wisła Kraków. Kacper Duda: Wierzę, że ten zespół stać na to, żeby zaczął wygrywać

Duda miał szansę strzelić gola, ale znów zabrakło mu nieco szczęścia, gdy po jego uderzeniu w pierwszej połowie piłka trafiła w poprzeczkę. O tej sytuacji mówi: - To kolejny raz, gdy zabrakło mi paru centymetrów do pełni szczęścia. Mam nadzieję, że przyjdzie moment, gdy wreszcie piłka zacznie mi wpadać do bramki, a nie obijać poprzeczki czy słupki.

Pomocnik Wisły nie zagrał całego meczu. Przyznaje, że wpływ na to miały występy w młodzieżowej reprezentacji Polski: - Podróże trochę dały mi w kość, ale nie mogę szukać takiej wymówki. Byłem gotowy, żeby grać, starałem się dać z siebie wszystko, ale chyba nie do końca byłem sobą w tym meczu.

Wisła traci coraz więcej do ligowej czołówki, nie wygrywa meczów i trudno uwierzyć, że po tym, co pokazuje ostatnio, będzie w stanie złapać serię takich spotkań. Kacper Duda jednak wierzy, że to jest możliwe. Mówi na ten temat: - Trzeba zacząć od jednego zwycięstwa, złapać pewność siebie, a po niej serię wygranych. Wciąż wierzę, że ten zespół na to stać.