Wisła Kraków. Kacper Duda: W I lidze nie ma kompromisów

Kacper Duda miał duży udział przy golu dla Wisły w Opolu. Po końcowym gwizdku oceniał boiskowe wydarzenia: - Cieszy na pewno trzecie zwycięstwo z rzędu, czwarty mecz bez porażki. Nie jesteśmy jednak w stu procentach zadowoleni z tego jak gramy, jak budujemy akcje. Nie jesteśmy jeszcze do końca skuteczni w tym, co robimy, ale cieszy to, że przynajmniej w obronie zaliczamy czwarty mecz na zero.

Zapytany, czy chciałby, żeby Wisła grała tak jak przed przerwą z Odrą, oczywiście dokładając do tego skuteczność, Duda odparł: - W pierwszej połowie zagraliśmy trochę krakowskiej piłki, ale to nie jest jeszcze to, na co nas stać. W kolejnych meczach będziemy chcieli pokazać tego zdecydowanie więcej.

Piłkarz Wisły podkreśla, że na zapleczu ekstraklasy niezwykle ważne są cechy wolicjonalne. - W I lidze w pojedynkach nie ma kompromisów - tłumaczy Duda. - Nawet ten mecz w Opolu pokazał jak ważna w tym wszystkim jest koncentracja przez 90 minut i w doliczonym czasie gry. Czasami jeden stały fragment gry może przesądzić sprawę. Plusem jest to, że potrafimy utrzymać taką koncentrację i nawet jeśli są problemy, to umiemy się wybronić.