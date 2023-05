Wisła Kraków. Kacper Duda, czyli rano matura, wieczorem mecz

- Są różne obowiązki w życiu - mówił po końcowym gwizdku Kacper Duda. - Trzeba skończyć szkołę, żeby mieć jakieś wykształcenie. W czwartek stres był nieco większy przy polskim, a w piątek nie było już większych problemów, bo język angielski był dość łatwy. Mogłem skoncentrować się już bardziej na meczu. Dojechałem do drużyny, ale usiadłem na ławce, bo tak zadecydował trener.

Z matury Kacper Duda był zatem zadowolony, z gry Wisły i przede wszystkim wyniku, jaki osiągnęła „Biała Gwiazda” w Łodzi już znacznie mniej. Pytany o przyczyny porażki 2:3, młody piłkarz Wisły mówi: - Może to jest oczywiste, ale przede wszystkim piłka nożna jest grą błędów. My w tym meczu ich nie uniknęliśmy. A jeśli popełniasz je w takim spotkaniu jak z ŁKS-em, liderem I ligi, to on je bezwzględnie wykorzysta. W pierwszej połowie mieliśmy sporo sytuacji, ale nie byliśmy do końca skuteczni, a w drugiej połowie wyraźnie nam czegoś zabrakło. Nie byliśmy już w stanie się podnieść.