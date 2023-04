Wisła Kraków. Kacper Duda: Czujemy się mocniejsi jako drużyna

- Kiedy dowiedział się pan, że wraca do wyjściowego składu na mecz z Chrobrym i czy był pan tym faktem zaskoczony? - W sporcie tak jest, że wszystko zmienia się czasami z dnia na dzień. Raz grasz, raz siadasz na ławkę. Tak już jest, że czasami czyjeś nieszczęście, problemy zdrowotne, otwierają szansę przed kimś innym. My mamy na tyle mocną drużynę, że każdy kto wchodzi do wyjściowego składu czy pojawia się na boisku z ławki musi sprostać zadaniu. Cieszy nas przede wszystkim to, że znów wygraliśmy, że znów mamy trzy punkty.

- Ten element rzeczywiście powinniście poprawić, jeśli chcecie wygrywać również w meczach z rywalami, z którymi bijecie się bezpośrednio o awans do ekstraklasy. - Każdy mecz w tej lidze jest ciężki, ale to prawda, że przed nami teraz wyjątkowo trudne spotkania. Można powiedzieć, że będziemy grać z zespołami, które mają podobne ambicje jak my. Mamy świadomość, że koncentracja musi być w tych meczach stuprocentowa, nie można sobie będzie pozwalać na proste błędy, bo mogą nas one bardzo dużo kosztować.

- Wrócił pan akurat na mecz z Chrobrym, który wygraliście dość łatwo… - Mieliśmy rzeczywiście przez większą część tego meczu kontrolę nad tym, co działo się na boisku. Stwarzaliśmy sobie sytuacje, już w pierwszej połowie strzeliliśmy trzy gole. Jedynie, co może nas martwić po tym spotkaniu to, że były takie momenty, gdy sami dawaliśmy szansę Chrobremu po naszych niepotrzebnych stratach, błędach. Tak też zrodziła się ta jedna bramka, jaką strzelili nasi rywale.

- Ten mecz z Chrobrym miał dwie różne połowy. W pierwszej graliście szybko, z rozmachem, strzeliliście trzy gole. W drugiej można powiedzieć, że zobaczyliśmy bardziej wyrachowaną Wisłę. Taką, która skutecznie potrafi pilnować korzystnego wyniku. Zgodzi się pan z taką oceną? - To jest przede wszystkim zmiana w porównaniu do poprzedniej rundy. Jesienią często było tak, że prowadziliśmy, a później przychodziła druga połowa, traciliśmy gole i punkty. Teraz potrafimy grać swoją piłkę przez pełne 90 minut, a nawet dłużej. W meczu z Chrobrym utrzymywaliśmy się przede wszystkim długo przy piłce i można powiedzieć, że taką grą zamęczaliśmy rywala.

- Zaczęliśmy od tego, że wrócił pan do wyjściowego składu. No to trzeba też wspomnieć, że w miejsce Jamesa Igbekeme, który we wcześniejszych meczach robił wręcz furorę swoją grą. To bardziej doświadczony od pana zawodnik. Można się od niego uczyć na treningach?

- Zdecydowanie! Na pewno to jest bardzo dobry piłkarz. Ma dużo doświadczenia. Widać po nim, że pograł trochę w poważnych ligach. I można u niego na treningach sporo podpatrzeć. Staram się to robić i później przekładać na swoją grę.

- To który z was zacznie kolejny mecz w wyjściowym składzie?

- Zobaczymy. Trener podejmie decyzję. Nie zapominajmy przy tym, że jednak James miał trochę problemów zdrowotnych przed meczem z Chrobrym. A jak będzie w Niepołomicach? Powtórzę jeszcze raz - zobaczymy. Jest jeszcze kilka dni do tego meczu.