Wisła Kraków już wie, kiedy rozpocznie ligowe granie w 2024 roku

Wisła w 2024 roku pierwsze oficjalne spotkanie rozegra dokładnie w niedzielę 18 lutego o godz. 12.40 w Rzeszowie, gdzie zmierzy się z tamtejszą Stalą. Będzie to już trzecie spotkanie rundy rewanżowej. Dwie kolejki rozegrano już bowiem pod koniec 2023 roku. Wisła wygrała wtedy z Górnikiem Łęczna 4:0 i Polonią Warszawa 2:1.

A oto pełny zestaw 20. kolejki I ligi 16-19 lutego: Górnik Łęczna - Miedź Legnica (pt. 18), GKS Tychy - Odra Opole (pt. 20.30), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Resovia (sb. 15), Polonia Warszawa - Arka Gdynia (sb. 17.30), Lechia Gdańsk - Wisła Płock (sb. 20), Stal Rzeszów - Wisła Kraków (nd. 12.40), Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Chrobry Głogów (nd. 15), Zagłębie Sosnowiec - Znicz Pruszków (nd. 18), GKS Katowice - Motor Lublin (pn. 18).