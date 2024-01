Wisła Kraków już w Turcji. Rozpoczęło się zgrupowanie w Belek

Wiślacy zbiórkę mieli zaplanowaną na godz. 4.45 na stadionie. Stąd odjechali klubowym autokarem do Pyrzowic, skąd z kolei wylecieli do Antalyi. Ostatni etap krakowianie pokonali znów autokarem. Przez najbliższe dwa tygodnie miejscem ich stacjonowania będzie ośrodek IC Santai Family Resort. To miejsce dobrze znane krakowskim piłkarzom, gdyż „Biała Gwiazda” miała już okazję przygotowywać się w nim. Z punktu widzenia wiślaków najważniejsze jest to, że we wspomniany ośrodek dysponuje wszystkim, co jest niezbędne do odpowiednich przygotowań. Są zatem cztery boiska, siłowania, ale też pełne zaplecze do odnowy z dwoma basenami na czele.

Przypomnijmy, że Wisła rozegra w Turcji cztery sparingi. Krakowianie nad Bosforem 24 stycznia zmierzą się z irańskim zespołem Nassaji Mazandaran. 27 stycznia zagrają z Kazachami z FK Atyrau. Trzy dni później ich rywalem będą Duńczycy z Kolding FC, a tureckie zgrupowanie zamknie potyczka 2 lutego. Rywalem będzie klub z Bułgarii, Arda Kyrdżali.