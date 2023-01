Wisła Kraków już w Turcji. „Biała Gwiazda” rozpoczęła zgrupowanie w Antalyi

Przypomnijmy, że Radosław Sobolewski zabrał do Turcji 30 zawodników. W tym gronie nie ma już Michaela Pereiry, który rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron i odchodzi do Grecji. Nie ma również czwórki piłkarzy: Sławomira Chmiela, Patryka Plewki, Jakuba Niewiadomskiego i Krystiana Wachowiaka. Pierwszy z tej czwórki trenował ostatnio z Hutnikiem Kraków, a Wisła informuje nawet, że przechodzi już testy medyczne, chodź nie potwierdza, że chodzi o przenosiny akurat na Suche Stawy. Do momentu ewentualnego transferu, wypożyczenia, pozostała trójka będzie miała możliwość trenowania z drużyną juniorów Wisły.

Wiślacy będą mieli w Turcji komfortowe warunki zamieszkają w pięciogwiazdkowym Hotel Royal Seginus. Będą mieć do dyspozycji dobre boiska i całe niezbędne zaplecze. Planują też rozegrać w Turcji sześć sparingów. Klub jeszcze nie podał dokładnej listy i terminów tych meczów kontrolnych, gdyż ostatecznie zatwierdzenie tych sparingów nastąpi już w Turcji.