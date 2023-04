Wisła Kraków już druga! Przy Reymonta czekali na to od września

Początek sezonu Wisła miała udany. Wygrywała, była nawet przez pewien czas liderem. Później jednak wszystko się zacięło, a gdy krakowianie w 9. kolejce przegrali 2:3 u siebie z Puszczą Niepołomice, wylecieli z pierwszej dwójki. W kolejnych tygodniach było tylko gorzej i gorzej… Dość powiedzieć, że po 13. serii gier Wisła zajmowała dwunastą pozycję! Wtedy wydawało się, że baraże to będzie szczyt marzeń dla krakowian. A jednak w zimie bardzo dużo zmieniło się przy ul. Reymonta, przede wszystkim zespół został poważnie wzmocniony i Wisła ruszyła w pościg. Najpierw wskoczyła do pierwszej szóstki, później umocniła się w niej, a teraz jest już druga! To przede wszystkim ogromna zasługa drużyny Radosława Sobolewskiego, która na dziewięć meczów w tym roku wygrała osiem. Rywale nie wytrzymują tempa, dyktowanego przez „Białą Gwiazdę”. W weekend znów potknęły się ekipy Ruchu Chorzów, Bruk-Betu Termaliki i ŁKS-u Łódź, a że krakowianie po bardzo dobrym meczu ograli Stal Rzeszów w piątek wieczorem, to mają przed sobą już tylko łodzian.