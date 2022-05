Wisła Kraków. Juniorzy starsi „Białej Gwiazdy" skuteczni w meczu w Myślenicach ze swymi rówieśnikami z Lecha Poznań

Wiślacy już do przerwy prowadzili trzema bramkami. Strzelili je kolejno Arkadiusz Ziarko, Mateusz Stanek i - z rzutu karnego - Dorian Gądek. Goście nie dali za wygraną i w drugiej połowie spotkania dążyli do odrobienia strat. Zdobyli dwa gole, ale w odpowiedzi tuż przed końcem gry do siatki trafił Jakub Krzyżanowski, pieczętując cenne zwycięstwo krakowian, którzy nadal się liczą w walce o mistrzostwo Polski.

Wisła Kraków - Lech Poznań 4:2 (3:0)

Bramki: 1:0 Ziarko 25, 2:0 Stanek 36, 3:0 Gądek 43 karny, 3:1 Wełniak 56, 3:2 Koltański 90, 4:2 Krzyżanowski 90+2.

Wisła (skład wyjściowy): Szewczyk - Krzyżanowski, K. Głogowski, Skrobański, Jania - Pieniądz, Kutwa, Gądek, Bartoń, Ziarko - Stanek.