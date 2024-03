Wisła Kraków. Joseph Colley: Taka gra nas cieszy

Wisła wygląda ostatnio dobrze w obronie przede wszystkim dlatego, że dobrze prezentują się jej stoperzy. Nie będzie przesadą stwierdzić, że Alan Uryga i Joseph Colley to bardzo mocna kandydatura do miana najlepszego duetu środkowych obrońców w całej I lidze. Jaka jest tajemnica takiego obrazu gry defensorów Wisły? Joseph Colley zapytany o to uśmiecha się i mówi: - My po prostu cieszymy się wspólną grą z Alanem. Codziennie ciężko pracujemy na treningach, żeby tak to wyglądało w meczach. Pracujemy na to, żeby dobrze współpracować. I rzeczywiście trzeba przyznać, że w ostatnim czasie ta nasza kooperacja wychodzi całkiem dobrze.

To był dla Wisły Kraków bardzo trudny mecz, to był dla „Białej Gwiazdy” bardzo ważny mecz i co najważniejsze, to był dla niej mecz zwycięski. Pokonanie Miedzi Legnica 2:0 bardzo dużo waży w kontekście…

Joseph Colley ma obecnie dobry czas w Wiśle, ale przecież nie zawsze tak było, bo zawodnik miał kilka zakrętów odkąd trafił do Krakowa. Teraz wygląda jednak na to, jakby wyczyścił głowę, skupił się tylko na grze, co wychodzi na dobre zarówno jemu jak i całej drużynie. Colley przyznaje, że to właśnie efekt czystej głowy. Mówi: - To prawda, trzeba koncentrować się na tym, co masz do zrobienia na boisku. Najpierw na pracy na treningu, później już w trakcie meczu. To, co jest bardzo ważne w grze na mojej pozycji, to pełna koncentracja od pierwszej do ostatniej minuty. W każdej chwili musisz być gotowy, że rywal wyprowadzi np. kontratak i trzeba będzie go powstrzymać. Jeśli jesteś skoncentrowany, to łatwiej o dobre interwencje.