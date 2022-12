Wisła Kraków. Jest pierwszy zimowy transfer „Białej Gwiazdy”!

Wisła z Sapałą rozmawiała od dłuższego czasu. Temat pojawił się niedługo po tym jak rozwiązał on kontrakt z Rakowem Częstochowa i stał się wolnym piłkarzem.

Igor Sapała ma 27 lat. Jest wychowankiem Polonii Warszawa, a później zaliczył kilka klubów z niższych lig. Takich jak: Żyrardowianka, Bzura Chodaków czy Dolcan Ząbki. W 2016 roku po Sapałę sięgnął Piast Gliwice i zaczął wypływać na szerokie wody. To w Gliwicach zaliczył debiut w ekstraklasie, strzelił w niej też swoją pierwszą bramkę. Do końca jednak się nie przebił. Był wypożyczany do GKS Katowice, a następnie Rakowa Częstochowa. I do tego ostatniego klubu został ostatecznie wytransferowany. Spędził w nim najwięcej czasu w swojej karierze, pięć lat. To w Częstochowie odnosił też swojej największe sukcesy, zdobywając dwa Puchary Polski i jeden Superpuchar. We wrześniu Raków poinformował o rozwiązaniu umowy z Sapałą. Piłkarz od tamtego momentu szukał klubu. Teraz związał się z Wisłą.