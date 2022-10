Wisła Kraków. Jest blisko dymisji Jerzego Brzęczka, ale decyzji jeszcze nie ma

Fakty są brutalne. „Biała Gwiazda” nie wygrała od pięciu meczów, cztery z nich przegrała. W dodatku styl drużyny jest fatalny. Nawet jeśli Wisła prowadzi grę, to ma problem ze stwarzaniem sytuacji, ze zdobywanie bramek. W Chojnicach na początku drugiej połowy znów wystarczył moment nieuwagi, karny, stracony gol i zespół zupełnie nie potrafił zareagować. Dopiero w samej końcówce pojawiły się jakiekolwiek szanse na wyrównanie. A ten obraz to nie jest w ostatnim czasie wyjątek. To musiało wywołać już naprawdę mocno pytania czy Jerzy Brzęczek jest jeszcze w stanie cokolwiek z tego zespołu wykrzesać, czy też potrzebny jest raczej nowy impuls? Bo, że ta drużyna ma ogromny problem mentalny - co zaczyna zresztą przypominać ten z wiosny, jeszcze w ekstraklasie - widać już gołym okiem. Mówią o tym zresztą otwartym tekstem sami zawodnicy, którym chęci nawet odebrać nie można, ale ich niemoc w momencie, gdy pojawiają się problemy, jest wręcz porażająca. I naprawdę nie wszystko można zrzucić na fakt, że w drużynie gra dużo młodych młodych piłkarzy, którzy dopiero uczą się funkcjonowania pod presją. Bo słabiej grają również ci bardziej doświadczeni.