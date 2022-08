Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Zabrakło nam konsekwencji w drugiej połowie

- Gratuluję GKS Tychy i trenerowi Nowakowi tego zwycięstwa - powiedział Jerzy Brzęczek. - My w pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, mieliśmy wiele sytuacji, ale nie zamknęliśmy tego meczu. Później strzeliliśmy bramkę samobójczą, co spowodowało, że w drugiej połowie zabrakło nam konsekwencji. Popełniliśmy przy dwóch bramkach błędy w ustawieniu i to drużyna GKS Tychy bezlitośnie wykorzystała.

Dopytywaliśmy trenera Brzęczka o bramki, w drugiej połowie, przy których Wisła odsłoniła praktycznie całą swoją prawą stronę. Szkoleniowiec tłumaczy: - Zabrakło asekuracji. Padły dwie identyczne bramki, nie zablokowaliśmy dośrodkowania. I później również w środkowej strefie w świetle bramki zabrakło asekuracji. Piłki były bardzo dobrze dograne, a do tego doszło nasze złe ustawienie i oni to bezlitośnie wykorzystali. Zwracaliśmy uwagę zawodnikom na piłki z bocznego sektora i dośrodkowania. Niestety, nie zablokowaliśmy tego i straciliśmy dwie bramki.