Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: To był bardzo miły wieczór…

- To był dla nas bardzo miły wieczór, który zakończyliśmy w pełni zasłużonym zwycięstwem - powiedział Jerzy Brzęczek. - Wbrew pozorom nie było to jednak dla nas łatwe zwycięstwo, nie był to łatwy mecz. Szczególnie w pierwszej połowie do momentu, gdy zdobyliśmy bramkę, Skra grała dobrze w obronie i wychodziła z groźnymi kontrami. Dlatego najważniejsze było to, żeby objąć prowadzenie. Ważna była również konsekwencja i szybko zdobyta bramka w drugiej połowie, która na pewno ustawiła ten mecz. Gratuluję chłopakom, to ważne trzy punkty dla nas. Dziękuję też kibicom. Myślę, że to nasz wszystkich był miły, przyjemny wieczór, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przed nami ciężkie meczem w następnych tygodniach.

Jerzy Brzęczek był pytany o kontuzję jednego z najlepszych piłkarzy w tym meczu, czyli Mateusza Młyńskiego, który musiał przedwcześnie opuścić boisko. - Jeśli chodzi o Mateusza, nie mamy jeszcze konkretnej diagnozy. Nie chcę teraz spekulować. To był jakiś problem mięśniowy. Mam nadzieję, że nie jest to uraz, który wykluczy „Młynka” w następnych dniach z treningów, z meczów. Jutro wykonamy badania i będziemy wiedzieć, jaka jest sytuacja. Mam nadzieję, że wszystko będzie OK.