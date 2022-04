Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Poczuliśmy się zbyt pewnie

- Z jednej strony mamy jeden punkt. Z drugiej jeśli popatrzeć na przebieg spotkania w pierwszych 20-25 minutach, to mieliśmy sporo okazji, żeby prowadzić wyżej niż 1:0 - powiedział po końcowym gwizdku trener Wisły. - Zabrakło nam wtedy skuteczności. Poczuliśmy się zbyt pewne, momentami graliśmy wręcz arogancko. Mówiłem nawet do moich asystentów, że to się za moment źle skończy. I w krótkim czasie napędziliśmy przeciwnika, który w końcówce pierwszej połowy strzelił bramkę. W drugiej części wróciliśmy do naszej gry w początku pierwszy połowy i znów mieliśmy sytuacje. Z drugiej strony pamiętamy, jaką okazję miał Śląsk w samej końcówce. Dlatego z jednej strony jest niedosyt, ale z drugiej trzeba szanować jeden punkt.

Wspomniana przez Brzęczka druga połowa bardziej wyglądała tak, że obie strony bały się przede wszystkim stracić gola. Bardziej do jego strzelenia parła może Wisła, ale też w taki sposób, żeby nie narazić się na jakiś niepotrzebny kontratak.

- Na pewno w drugiej połowie chcieliśmy kreować sytuacje - podkreśla Brzęczek. - Śląsk bardziej wycofał się na swoje przedpole. My mieliśmy swoje sytuacje, ale zbyt mało. Jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy. W Krakowie było 0:5, a dzisiaj gdybyśmy strzelili na 2:0, to bylibyśmy bliżsi zwycięstwa.