Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: O decyzjach będziemy informować po powrocie do Krakowa

Najpierw mecz podsumował Jerzy Brzęczek: - Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dobra. Powinniśmy objąć prowadzenie. Mieliśmy kilka sytuacji, ale nie wykorzystaliśmy ich. Chojniczanka nie stworzyła w tym okresie praktycznie żadnej sytuacji. W drugiej połowie po straconej bramce z rzutu karnego zrobiło się trochę nerwowo. W końcówce meczu znów zaczęliśmy stwarzać sytuacje, aż doszliśmy do ostatniej sytuacji, strzału Igora Łasickiego bardzo dobrze obronionego przez Mateusza Kuchtę. Nie pozwoliło nam to wywieźć stąd dzisiaj punktów. Przyjeżdżając tutaj mieliśmy zupełnie inne nastawienie. Po pierwszej połowie, gdybyśmy wykorzystali swoje sytuacje, mogło to zakończyć się inaczej. Gratulacje dla trenera Kafarskiego.

Po tym wstępie poprosiliśmy o komentarz do tego, czego domagali się kibice. Brzęczek odpowiedział szczerze: - Zdaję sobie sprawę, to jest normalne, że porażki przynoszą negatywne emocje, rozczarowanie kibiców. Wiem, że żądają mojej dymisji, ale w emocjach nie będę podejmował decyzji. Musimy wrócić do Krakowa, przedyskutować sprawę i o ewentualnych decyzjach poinformować na spokojnie.