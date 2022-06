Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Następny tydzień w Wiśle będzie bardzo gorący!

Za wiślakami bardzo ciężki tydzień pracy. Trenowali dwa razy dziennie, a szkoleniowiec Wisły mówi wprost: - Niektórzy z tych młodych zawodników takiego tygodnia treningowego jeszcze nie mieli. Na pewno był to dla nas jeden z najważniejszych tygodni jeśli chodzi o przygotowania i te dni nie były łatwe. Dlatego ze względów bezpieczeństwa nie wszyscy zagrali w sparingu ze Stalą. Ci, którzy byli bardziej przemęczeni po ciężkich treningach, nie zagrali, bo nie chcieliśmy ryzykować urazami. Stąd absencje Kuby Niewiadomskiego, Michała Żyry czy Dawida Szota. W ich przypadku to są przeciążeniowe kwestie. Zapobiegawczo daliśmy im trochę odpocząć. Dlatego zagrali ci zawodnicy, którzy prawdopodobnie od nas odejdą. Nie chcieliśmy ryzykować sytuacji, że ktoś zagra dłużej niż 45 minut. Wyjątkiem był Krystian Wachowiak. Wygrywać jednak zawsze jest dobrze. Tego się trzeba nauczyć i to jest ważne, żeby to szanować, o to walczyć. Zdajemy sobie sprawę, że w pierwszej połowie Stal Mielec, gdy grała w silniejszym składzie, stworzyła sobie kilka sytuacji. Dla nas jest kolejny materiał do analizy. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę jak dużo młodych zawodników do nas doszło. Cieszy mnie ich zaangażowanie, euforia, pozytywne zaangażowanie w szatni. To jest coś, czego brakowało nam na wiosnę. Jeśli chodzi o testowanego Doriana Frątczaka, to jeszcze nie podjęliśmy decyzji, jakie będziemy wobec niego mieli plany.