Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Na tę chwilę wciąż wszystko mamy w swoich rękach

Jerzy Brzęczek o karze dla Luisa Fernandeza

Dodajmy, że szkoleniowiec „Białej Gwiazdy” skorzystać nie będzie mógł również z kontuzjowanego Jakuba Błaszczykowskiego i zawieszonego Luisa Fernandeza. O karze czterech meczów dyskwalifikacji dla swojego zawodnika, który uderzył Damiana Michalskiego, Brzęczek mówi: - Luis jest rozczarowany wysokością kary. Na to wydarzenie trzeba jednak patrzeć szerzej, choćby z perspektywy 85 min, gdy Luis został uderzony przez Michalskiego łokciem w głowę. Jeśli popatrzeć na filmik, który został zamieszczony w internecie, to widać, że Luis jest jedynym, który uspokaja kibiców, prowokowanych przez zawodników Wisły Płock. Z tego co mi powiedział, nastąpiło jeszcze jedno prowokacyjne zachowanie ze strony Michalskiego, które już bezpośrednio wywołało reakcję Luisa. I teraz na podstawie filmiku nagranego z trybun podejmuje się decyzje dyscyplinarne, a na podstawie tego, co działo się na boisku, takich decyzji się nie podejmuje. Musimy to teraz przyjąć, skoncentrować się na tym, co mamy wykonania.