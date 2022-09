Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Mamy duży obraz przygotowania zawodników Bartosz Karcz

Andrzej Banaś

Wisła Kraków wygrała 4:0 w sparingowym meczu z okazji jubileuszu 100-lecia Raby Dobczyce. Po końcowym gwizdku trener „Białej Gwiazdy” Jerzy Brzęczek komentował nie tyle samo spotkanie, co bardziej to, co działo się w drużynie w ostatnich dniach.