Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Liczymy na to, że zobaczymy lepszą Wisłę

Grać nie mogą kontuzjowani Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga, Zdenek Ondrasek, Michael Pereira, Joseph Colley i Michał Żyro. Za kartki pauzuje z kolei Bartosz Jaroch. Trener Jerzy Brzęczek był pytany na przedmeczowej konferencji prasowej szczególnie o urazy Pereiry, Colleya i Żyry, który do tej pory grał regularnie.

- Jeśli chodzi o Colleya, to zaczął już treningi z drużyną i w wielu elementach naszych zajęć bierze udział - mówi Jerzy Brzęczek. - Pozytywne jest to, że jeśli chodzi o jego staw barkowy, to na dzisiaj nie będzie konieczna operacja. Jeśli chodzi o staw skokowy też jest bardzo duża poprawa. Oceniamy to bardzo pozytywnie, że w tak szybkim tempie zaczął brać udział w treningach. Jeśli chodzi o Michaela, to jest jeszcze w Hiszpanii. Czekamy na informację, nie można wykluczyć, że w przeciągu paru dni do nas wróci, choć nauczony doświadczeniem, nie chcę już mówić o terminach. Robimy wszystko, żeby Michael wrócił do treningów z pełnym obciążeniem. Mamy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Jeśli chodzi o Michała Żyro, to w ostatnich tygodniach doskwierało mu kolano, grał na środkach przeciwbólowych. Dlatego w ostatnim czasie był na takie specjalistycznej terapii, opartej na zastrzykach i kroplówkach. Nie będzie do naszej dyspozycji w Chojnicach, bo po tej terapii nie mógł tak szybko wrócić do intensywnego treningu. Mamy nadzieję, że od poniedziałku będzie już do naszej dyspozycji.