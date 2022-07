Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Jest napastnik z zagranicy, którego bardzo chcę

- Zacznę od tego zawodnika, który przyszedł do nas ostatnio - powiedział Jerzy Brzęczek. - W meczu Jastrzębiem zagrał już z nami Ivan Jelić Balta, co wynikało z tego, że on cały czas był w treningu. Jest przygotowany już w takim stopniu, że w przyszłym tygodniu mógłby zaczynać ligę. Dlatego chcieliśmy, żeby grał od razu. Inaczej sytuacja wygląda z Michaelem Pereirą. On jest trzy, cztery dni w treningu, dlatego woleliśmy zrobić mu ostrzejszy trening interwałowy niż wystawiać go w meczu. Chcemy poświęcić więcej czasu na jego przygotowanie fizyczne. Patrząc na jego przygotowanie siłowe nie wygląda to źle. Porozmawialiśmy z nim i on sam chciał teraz więcej popracować mocno. Jeśli natomiast chodzi o pozostałych, czyli Luisa Fernandeza, Konrada Gruszkowskiego, Michała Żyrę i Dawida Szota, to ich absencja jest jeszcze związana trochę ze sprawami przeciążeniowymi. Mieli indywidualny trening, bo nie chcieliśmy podejmować zbędnego ryzyka. Szkoda byłoby zmarnować trzy ostatnie tygodnie bardzo ciężkiej pracy całego zespołu jakimś niepotrzebnym urazem. Od poniedziałku wszyscy powinni być już w normalnym treningu. Może z wyjątkiem „Gruchy”.