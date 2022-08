Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: GKS to będzie najtrudniejszy rywal z dotychczasowych

Przed wtorkowym meczem sytuacja w kadrze „Białej Gwiazdy” nie jest najlepsza. Grać nie mogą: Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga, Zdenek Ondrasek, Joseph Colley, Vullnet Basha, a Michael Pereira ma naderwany mięsień dwugłowy. Jest natomiast szansa, że wystąpi Mateusz Młyński, bo jego badania nie wykazały uszkodzeń w stawie skokowym.

- Liczymy na to, że „Młynek” będzie do naszej dyspozycji - mówi trener Jerzy Brzęczek. - Brał udział w treningu, ale byliśmy ostrożni, bo patrząc na sytuację z Opola, nie wyglądało to zbyt ciekawie. Na szczęście nie ma uszkodzeń jeśli chodzi o więzadła zarówno w stawie skokowym jak i kolanowym. Jest to trochę ponaciągane, dlatego decyzję o jego ewentualnym występie podejmiemy w dniu meczu.