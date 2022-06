Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Dla wielu z tych młodych może to być szansa jedna na milion

- Jesteśmy dopiero w trzecim dniu, więc to było dla nas ważne spotkanie, żeby zobaczyć w grze tych młodych chłopaków - powiedział szkoleniowiec Wisły. - Całe szczęście, że mogliśmy wystawić dwie jedenastki i że wszyscy zakończyli ten mecz w zdrowiu. Patrząc na to jak pod tym względem wyglądał poprzedni sezon, mamy nadzieję, że nowy będzie znacznie lepszy. Patrząc na gorąco, mam kilka ciekawych spostrzeżeń. W niektórych momentach zawodnicy potrafili pokazać ciekawe rzeczy, a na pewno pokazują serce i zaangażowanie. Ważne jest dla nas to zwycięstwo, tym bardziej, że mamy szacunek do Garbarni, która bardzo dobrze rozgrywała piłkę. Strzeliliśmy trzy bramki. Ta, którą straciliśmy wynikała z błędu w naszym ustawieniu. To jest do analizy, to poprawienia. Od poniedziałku zaczynamy bardzo ciężką pracę i mam nadzieję, że ci młodzi zawodnicy wytrzymają obciążenia.