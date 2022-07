Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek cieszy się z wygranej i martwi kontuzjami

- Gratuluję chłopakom zwycięstwa, gratuluję trzech punktów - powiedział trener Wisły Jerzy Brzęczek. - Zdawaliśmy sobie sprawę z tego jakie to będzie spotkanie i bardzo dobrze w nie weszliśmy. Co dziwne, wszystko zmieniła czerwona kartka. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy grać jedenastu na jedenastu, bo wyglądało to w naszym wykonaniu zdecydowanie lepiej. Gratuluję jednak chłopakom jeszcze raz, bo to są dla nas bardzo ważne trzy punkty. Będziemy mogli z większym spokojem przygotowywać się do następnych meczów. Jedynym negatywem po tym meczu są dwie kontuzje. Mam nadzieję, że nie okażą się one dla nas poważne, bo strata Colleya i Bashy byłaby dla nas duża. Komunikat w ich sprawie będzie dopiero po badaniach, które zostaną przeprowadzone w niedzielę. Wtedy będziemy wiedzieli jak poważne są to kontuzje.