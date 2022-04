Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Brakuje nam szczęścia. Mam nadzieję, że przyjdzie w najważniejszym momencie

Trener Wisły po końcowym gwizdku powiedział: - Zobaczyliśmy bardzo dobre widowisko. W naszym wykonaniu szczególnie w pierwszej połowie. Liczba stworzonych sytuacji, wyjście na prowadzenie, ale zabrakło nam niestety też trochę szczęścia gdy piłka dwa razy lądowała na poprzeczkę, raz trafiła w słupek. Gdyby wtedy padły bramki, to myślę, że mecz zakończylibyśmy wygraną.

O drugiej części Brzęczek powiedział z kolei: - Popełniliśmy zbyt łatwe błędy na początku drugiej połowy. Był rzut karny, trochę za dużo naiwności i to wszystko spowodowało, że napędziliśmy Piasta. Gratuluję jednak chłopakom, że grając z taką drużyną jak Piasta, choć przegrywali, to potrafili wyrównać. To jest dla nas ważny punkt, choć jest też niedosyt, bo w jednej z ostatnich akcji zabrakło nam dokładności, dzięki czemu obrońca Piasta uratował swoją drużynę wślizgiem przed stratą trzeciej bramki. W naszej sytuacji bylibyśmy w pełni zadowoleni z trzech punktów, ale mamy tylko jeden z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Z drugiej strony odrobiliśmy ten jeden punkt do Zagłębia Lubin. Patrząc przy tym na jakość naszej gry w tym meczu i w poprzednich, na rozwój tej drużyny, jestem optymistycznie nastawiony, że w następnych meczach zaczniemy wygrywać.