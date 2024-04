Wisła Kraków jednak bez obrońcy. Dostał karę dwóch meczów

Przypomnijmy, że Bartosz Jaroch otrzymał czerwoną kartkę w 6. min meczu z Motorem Lublin. To wykluczenie z gry wzbudziło sporo emocji, była to bowiem kartka mocno kontrowersyjna. Z drugiej strony sytuacja nie była czarno-biała, a praktyka uczy, że jedynie w takich sytuacjach Komisja Dyscyplinarna znajduje podstawy do anulowania kartek. Tym razem podstaw nie znalazła i karę utrzymała w mocy. A że bezpośrednia czerwona kartka to minimum dwa mecze zawieszenia z automatu, więc Jaroch nie będzie mógł zagrać w sobotnim spotkaniu z Wisłą Płock oraz kolejnym wyjazdowym meczu ze Zniczem Pruszków. Wróci na potyczkę z Resovią.

Wisła Kraków swój mecz w Płocku rozegra w sobotę o godz. 17.30.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków